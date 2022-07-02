Депутат Соловьев объяснил желание Макаревича вернуться в Россию

Депутат Государственной Думы Сергей Соловьев раскрыл причины желания Андрея Макаревича вернуться в Россию. По мнению парламентария, музыкант не стремится оставаться на постоянное место жительства за рубежом из-за отсутствия средств к существования.

В начале марта некоторые российские селебрити поспешили покинуть страну, в их числе был и Андрей Макаревич. Вместе с супругой и маленьким сыном он выехал в Израиль. Однако недавно в Сети появилось сообщение о желании лидера «Машины времени» вернуться в Российскую Федерацию. Рокер хочет снова увидеться со своими фанатами и выступить с концертом для поклонников его песен. Впервые об этом он заявил еще в мае, билет на июньские гастроли в Северной столице стоил в интернете от 1,8 до 13 тысяч рублей. Однако, по целому ряду причин, далее концерты группы пришлось отменить.

Однако совсем иначе видит ситуацию депутат Государственной Думы Сергей Соловьев. Ранее некоторые публичные люди уже высказывали предположение, что 68-летнему Макаревичу за границей придется нелегко. Лишенный той славы кумира миллионов, которую он имел в России, артист будет вынужден работать в строительстве или на сборе фруктов, сообщалось в Сети. Подобного мнения придерживается и Соловьев, который уверен, что, несмотря на накопленные Макаревичем огромные капиталы, кроме жителей бывшего Советского Союза его творчество не только не интересно, но и не известно. Именно в этом кроется секрет стремления музыканта вернуться в Россию. При этом будучи, членом комитета Госдумы РФ по культуре, Соловьев уверен в необходимости внесения целого ряда правок в существующее законодательство страны. Ими должно быть максимально усложнено ведение гастрольной и концертной деятельности лицам вроде Андрея Макаревича.

При этом сам Соловьев вырос на песнях лидера «Машины времени» и не ожидал, что его любимый артист будет критиковать власти. Однако сейчас в песнях Макаревича он не слышит ни одного слова о необходимости сплочения соотечественников, наоборот, певец критикует Россию. Этим он принимает сторону русофобов и фактически поддерживает культурную войну против земляков.

Источник: news.ru