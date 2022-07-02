 

Продюсер Рудченко заявил, что одной выходкой Филипп Киркоров обрек свою карьеру на забвение

02.07.2022, 12:55, Разное
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Пытаясь привлечь внимание зрителей, нередко деятели шоу-бизнеса прибегают к эпатажным представлениям, готовы на любые жертвы в погоне за славой. Эпатажный юбилейный концерт Филиппа Киркорова, состоявшийся в апреле, стал причиной оживленных дискуссий.
В ходе юбилейного концерта король поп-музыки исполнял песню “Мария-Магдалена”, а на подтанцовке в этот момент были артисты в костюмах монахов, которые выносили на сцену внушительных размеров крест. Тёмно-красный фон позади сцены украшали цепи и черепа. В конце своего выступления поп-король взобрался на лежащий на боку крест, чем и вызвал волнение и негодование большинства зрителей. Такое богохульство затронуло чувства христиан. Вследствие спровоцировав общественный резонанс.

Сам же Филипп Киркоров неожиданно оказался доволен ходом ситуации, чёрный пиар его совершенно не смутил. Он попросил “продолжение банкета”.

Продюсер Павел Рудченко выразил свою позицию относительно данной ситуации. Он считает, что интерес спровоцирован именно песней “Мария-Магдалена”, другая не вызвала бы такой интерес. Сейчас Киркоров имеет только группу преданных фанатов. Группа довольно объёмная, но любовь обыкновенных слушателей окончательно потеряна. «Былой любви уже не будет», – такой вывод сделал Рудченко, назвав при этом Киркорова “подсдувшимся”.

Источник: ctnews.ru



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