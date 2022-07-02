Группа Little Big объяснила свое бегство из России

Лидер группы Little Big Илья Прусикин в одном из своих новых интервью прояснил, почему было принято решение о переезде из РФ в Лос-Анджелес. Покорение мегаполиса и всемирная слава являются целью музыкального коллектива, а именно этот город даёт хорошие возможности в реализации этих задач.

Музыкант не раз заявлял, что помимо известности в Европе, США или России, им бы хотелось достичь высот на мировой арене шоу-бизнеса. Самое подходящее для этой цели место и есть Америка, которая является центром мирового шоу-бизнеса, по мнению фронтмена группы.

Артист Илья Прусикин назвал тех участников коллектива, которые действительно покинули Россию, а именно: сам Прусикин, Софья Таюрская, Алина Пязок, Сергей Макаров и менеджер группы. Остальные же остались на родине. Несмотря на то, что коллектив находится в неполном составе, работу это не останавливает. Они занимаются написанием новой музыки и съёмками клипа. Дальнейшие планы пока озвучены не были.

Немногим ранее появилась информация, что Прусикин сразу после переезда за рубеж стал участником гей-парада и позировал на съемках в женском платье.

Источник: www.gazeta.ru