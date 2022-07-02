 

Стало известно о скором окружении ВСУ в Лисичанске

02.07.2022, 12:25, Новости дня
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До полного окружения Лисичанска остается около 6 километров, осталось взять под контроль село Белогоровка, сообщают корреспонденты с места событий.

Группировка российских войск «О» («Отважные») освободили населенный пункт Золотаревка, передает РИА «Новости».

В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований.

Накануне посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил о взятии северных окраин Лисичанска. В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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