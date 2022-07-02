Минобороны России показало работу экипажей танков Т-80БВ

Боевая работа экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты попала на кадры Минобороны России.

На кадрах видео, как экипажи бронетехники работают на поле боя, подавляя огневые точки противника, опорные пункты ВСУ и националистических батальонов, когда те в ответ применяют противотанковые средства поражения, информирует Telegram-канал российского военного ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортера БТР-82А по позициям ВСУ.

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