Минобороны России показало работу экипажей танков Т-80БВ
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Боевая работа экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортеров БТР-82А морской пехоты попала на кадры Минобороны России.
На кадрах видео, как экипажи бронетехники работают на поле боя, подавляя огневые точки противника, опорные пункты ВСУ и националистических батальонов, когда те в ответ применяют противотанковые средства поражения, информирует Telegram-канал российского военного ведомства.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортера БТР-82А по позициям ВСУ.
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