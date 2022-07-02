В Хакасии нашли пропавший частный вертолет

Пропавший в субботу утром частный вертолет Robinson обнаружили в Хакасии, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«Вертолет найден, пилот жив-здоров, вертолет находится наполовину в воде», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Данных о том, что произошло с вертолетом, пока нет.

Между тем источник сообщил агентству, что «вертолет обнаружен в пойме реки Большой Абакан». «Он разрушен. С воздуха рядом с вертолетом видны два человека», – сказал он.

По факту авиапроисшествия следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна).

По предварительным данным, вертолет вылетел с территории лыжной базы в районе Телецкого озера, он совершил жесткую посадку в районе местности реки Большой Абакан в Республике Хакасия. На место выехали спасатели и следователи.

Ранее вертолет сельскохозяйственной авиации разбился в Краснодарском крае, погиб один человек.

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