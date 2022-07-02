 

Зарыли топор войны: Гагарина воссоединилась с бывшим мужем

02.07.2022, 12:16, Разное
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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков казались очень гармоничной парой, народ был уверен, что в отношениях супругов царит идиллия. Однако даже у них не получилось сохранить брак. Несмотря на конфликты, Полина и Дмитрий все-таки по итогу смогли зарыть топор войны, оставить обиды в прошлом и наладить общение. Так, накануне даже стало известно о воссоединении экс-супругов. Правда, пока что это произошло лишь на концерте артистки.

Дмитрий Исхаков посетил выступление звезды, которое проходило в ресторане Shore House. Очевидцы заметили, что пришел фотограф не один, а со своей дочкой Мией. Выглядел мужчина спокойно, так что, по всей видимости, ему было вполне комфортно находиться в одном пространстве с бывшей женой.

Напомним, Гагарина и Исхаков сообщили о разрыве несколько лет назад. Несмотря на то, что сам развод прошел без скандалов, позже у экс-супругов начались конфликты на фоне ребенка. Фотографа возмущало то, что артистка берет своего нового возлюбленного на отдых с их общей дочерью. Также он не был доволен правилами свиданий с наследницей, из-за чего он даже подал в суд. Однако в итоге ему удалось договориться с Гагариной.



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