 

Сбежавшая от мужа Подольская обласкала двух мужиков за раз: Испытала столько эмоций

02.07.2022, 12:15, Разное
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако даже они порой дают повод поклонникам переживать за их отношения. Например, недавно певица сбежала от своего мужа и укатила на моря. Так, женщина отправилась на отдых в Турцию без возлюбленного, чем заставила фанатов изрядно поволноваться.

Накануне звезда совершила очередную поездку, но на этот раз не на курорт, а в родной город. В Могилеве Подольская дала концерт, о чем сообщила в социальных сетях. Артистка выложила фотографию, на которой предстала в компании членов подтанцовки. Этим двум мужикам знатно повезло, ведь звезда их обласкала вниманием. Так, она не только сфотографировалась с красавчиками танцорами, приобняв одного из них, но и выложила совместный снимок в микроблог, тем самым прославив на всю свою аудиторию.

Подольскую переполняли эмоции от посещения родного места. “Я испытала столько эмоций от родного моего города Могилева! Сегодня я была счастлива!”, – написала артистка в социальных сетях.

Поклонники певицы засыпали ее словами похвалы и благодарности за отличное исполнение любимых песен. “Спасибо большое за ваши душевные песни”, “Наташа, спасибо за концерт”, “Отличный концерт, потрясающий голос!”, “Вы сегодня были просто потрясающей!”, – написали фанаты.



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