Блуждающую по трассе Толкалину снес грузовик: Нашли на дороге

Артистка то и дело делится с поклонниками кадрами своего отдыха в Рязанской области. Знаменитость гуляет по полям, блуждает вдоль трасс, спокойно валяется на дорогах и в траве.

В запрещенной социальной сети Любовь Толкалина опубликовала кадр, на котором она лежит на асфальте, расставив руки в разные стороны. Закатное солнце ласкает тело актрисы, которая точно не беспокоится о том, что о ней скажут люди. “Наверное завтра напишут в новостях, что меня нашли на дороге. Утопшую, бледную, холодную, окровавленную и очень счастливую”, – подписала снимок звезда.

Также в “Сторис” Любовь Толкалина поделилась пугающими кадрами. Артистка снимала, как идет вдоль дороги по полю и поет. Как вдруг грузовик на полном ходу снес актрису, точнее – к счастью, только ее тень. На секунду звезда даже потеряла дар речи, явно не ожидав такого развития событий.

Напомним, Любовь Толкалина часто эпатирует подписчиков своего блога откровенными кадрами. Звезда не стесняется фотографироваться обнаженной. На днях она опубликовала снимки, сделанные в реке. Актриса заявила, что “репетирует русалочку”: на фотографиях Толкалина лежит в воде обнаженная – абсолютно счастливая и расслабленная.