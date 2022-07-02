Максим Кац возглавит правительство Москвы в изгнании

Российский оппозиционный политик Максим Кац с большим отрывом одержал победу на первых выборах мэра Москвы в изгнании, прошедших накануне в Тбилиси. Его кандидатура набрала около 75% голосов избирателей, он обошёл Илью Варламова (21%) и Владимира Милова (4%).

Дискуссия о создании отдельного органа, призванного обслуживать интересы политических эмигрантов, велась уже несколько месяцев. Москвичи, составляющие большую часть новоприбывших в Тбилиси, оказались не удовлетворены уровнем развития инфраструктуры и однообразной культурной жизнью в грузинской столице. Многие не выдержали и были вынуждены вернуться, подвергая свою жизнь опасности. В итоге координационный совет оппозиции совместно с фондом «Свободная Россия» принял решение провести в Тбилиси выборы мэра Москвы в изгнании.

Регистрация кандидатов шла до 10 июня, а 1 июля в специально созданном Telegram-канале прошло голосование, на котором уверенно победил Кац. Двое проигравших заявили о вероятной подделке результатов, а команда победителя попросила их «повременить с дебатами», учитывая сложную обстановку в мире. 2 июля центральный избирательный комитет Москвы в изгнании объявил победителем Максима Каца, формально он вступит в свою должность в ближайшую неделю.

Новый виртуальный мэр Москвы уже принял несколько важных решений: так, наиболее активные российские политэмигранты получат квартиры в метавселенной «МетаТушино», а на улице Ахвледиани в ближайшее время пройдёт замена старого асфальта на плитку.

—