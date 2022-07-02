Мнение: Война санкций. Критическая точка

Война технологий, экономики и финансов, которую сейчас Запад прямо ведет против России, идёт параллельно войне на поле боя, которая идет на территории Украины. И хотя это структурно разные войны, стратегия их едина и подчиняется общему проекту.

Война санкций подошла к определенному пределу, что можно маркировать серьезными и очень тяжелыми противоречиями, возникшими в ходе подготовки «шестого пакета» Евросоюза. Их удалось преодолеть, но не устранить. Они остаются и обостряются. США тоже сталкиваются со всё более серьезными внутренними сложностями в ходе ведения этой войны — у них свои собственные «пакеты».

Кремль, безусловно, надеется, что этот предел возможностей уже наступил, и дальнейшие боевые действия на этом пространстве либо прекратятся, либо будут носить всё более имитационный характер.

В переводе на более наглядное представление, можно сказать, что санкционная война вплотную подошла к критической точке, которую нужно преодолеть двумя возможными способами. Первый — остановиться, перегруппироваться, где-то даже отойти назад, и начать новый цикл. Второй — тупо продолжать переть вперед, растрачивая ресурс и платя за продвижение вперед все более высокую цену.

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Первый кажется более предпочтительным и рациональным. Но он достаточно затратен по времени. Подготовка к новому раунду войны займет время, сам новый этап, оценка результатов — всё это время, которого может и не быть. Не нужно забывать, что боевые действия на Украине не являются самодостаточными, они — часть более глобальных процессов, связанных с демонтажом старого мирового порядка. Процесс перехода от одной системы к другой критически зависим от временного фактора, поэтому времени на рассудительную и неспешную войну может просто не быть.

Второй сценарий — переть в лоб, напрягая все силы — выглядит более рискованным. Фактически он основан на стратегии чуда: а вдруг противник всё-таки не выдержит и наше последнее усилие приведет нас к успеху. Тогда все нынешние затраты себя оправдают. И сторонников такого подхода достаточно. Взять хотя бы британского премьера Джонсона.

Собственно, это хорошо известные всем противоречия между «голубями» и «ястребами». В каждой новой войне они преследуют разные цели, но структурно противоречие между рассудительным и импульсивным подходом к ведению боевых действий существует всегда. Рационализм против интуиции. И, кстати, не всегда понятно, кто из них прав.

Сейчас, когда предел возможностей Запада в войне санкций против Кремля уже близок, придется принимать решение — по какому из сценариев идти. Теоретически если ничего существенного не произойдет, рассудительные «голуби» продавят свою точку зрения, и на какое-то время санкционная война если не прекратится, то будет иметь менее ожесточенный характер. Но может и произойти, тем более, что англичане — мастера провокаций и кризисных моментов. Если произойдет что-то экстраординарное, «голуби» могут на время уступить, и тогда санкционная война продолжится с прежним ожесточением. И с большими затратами, конечно. Тогда критическая точка переместится чуть дальше в будущее, но она все равно возникнет — после седьмого или восьмого пакета санкций. И тогда — новый выбор.

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