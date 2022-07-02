Дочь Захарова расплакалась на суде с «Ленкомом»

Дочь Марка Захарова оказалась вовлечена в суд с театром «Ленком». Во время разбирательства актриса даже расплакалась от нахлынувших чувств.

После смерти режиссера Марка Захарова в сентябре 2019 года между театром «Ленком» и его родственниками возник спор по поводу авторских прав на творческие материалы. Вовлечена в эту ситуацию оказалась и народная артистка Российской Федерации Александра Захарова, дочь легендарного режиссера. Звезда картины «Криминальный талант» присутствовала на первом слушании по делу, состоявшемуся 1 июля. Александра Марковна пытается в установленном законом порядке доказать свои права на спектакли, созданные ее отцом, художественным руководителем «Ленкома».

Друг актрисы Андрей Караулов, поддерживавший Захарову, прокомментировал ситуацию, назвав мерзостью и позором позицию нынешней администрации столичного гостеатра.

Именно его слова настолько растрогали дочь великого театрала, что она даже расплакалась. При этом стоит отметить, что лица, представляющие «Ленком», на судебное разбирательство даже не явились. Из-за этого судьей была назначена новая дата заседания, которое состоится 19 августа.

Источник: teleprogramma.pro