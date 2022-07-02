Неторопливая прогулка и неглубокие приседания: пять лучших упражнений для похудения, когда колени – ваше слабое место

Похудение невозможно без физической активности. Но что делать, если у вас слабые колени? Эти суставы подвергаются большой ежедневной нагрузке, что приводит к появлению боли. Если у вас есть такие заболевания, как артрит и артроз, а также последствия травм, то это не значит, что вам нужно отказаться от физической активности. В статье мы приведем пять лучших упражнений для похудения, которые подойдут людям с проблемными коленями.

Плавание

Плавание полезно для худеющих людей с повреждениями колена. Вы будете работать ногами и терять вес, но при этом ваши коленные суставы будут в безопасности.

Занятия плаванием позволяют укрепить мышцы ног. Это поможет снизить амортизацию коленного сустава при физической нагрузке.

Во время плавания полезно делать водные упражнения. Их выполняют, держась руками за край бассейна.

Велотренажер

Людям, страдающим артритом, противопоказаны упражнения с высокой нагрузкой на ноги. Такие виды физической активности следует заменить занятиями на велотренажере. Чередующиеся сокращения и расслабления мышц оздоравливают суставы. Упражнения на велотренажере укрепляют ноги и помогают похудеть.

Эллиптический тренажер

Упражнения на эллиптическом тренажере напоминают ходьбу на лыжах. Они способствуют снижению веса, но при этом абсолютно не нагружают колени.

Занятия на эллиптическом тренажере сопровождаются растяжкой мускулатуры. Перед началом упражнений нужно хорошо разогреть мышцы. После окончания занятий необходимо охладить мускулатуру, совершая движения в замедленном темпе.

Неглубокие приседания

Людям с больными или слабыми коленями трудно глубоко приседать. Такие движения сопровождаются у них болью в суставах. Чтобы избежать этого, начините выполнять неглубокие приседания, держась руками за стену или другие предметы.

Неглубокие приседания развивают силу и выносливость. Они помогут вам похудеть и укрепят колени. Постепенно вы сможете перейти к более глубоким приседаниям.

Неторопливая ходьба

Если у вас болят колени, то вам следует отказаться от бега, езды на велосипеде и упражнений на разгибание и сгибание ног. Эти виды физической активности можно заменять неторопливой ходьбой.

Прогулка поможет вам сжечь калории, даже если вы идете в медленном темпе. Для занятий ходьбой надевайте удобную обувь без каблука, чтобы ваши ноги не утомлялись.

Заключение

Эти упражнения помогут вам похудеть, не подвергая суставы большой нагрузке. Они также позволят вам укрепить колени и улучшить их подвижность.