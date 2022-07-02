В Финляндии завили о железном занавесе между Западом и Россией

Между Россией и странами Запада опустился железный занавес, и он угрожает европейской безопасности, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что основной причиной является проведение специальной военной операции на Украине. При этом чем закончится нынешняя ситуация, никто предсказать не может.

«Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса», – передает слов Хаависто «Федеральное агентство новостей».

Между тем министр подчеркнул, что шансы восстановить отношения РФ с Западом еще есть, однако неизвестно, когда это может произойти.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему железный занавес ударит по Европе больше, чем по России.

—