В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировали с COVID 1112 человек, что на 3,1% меньше по сравнению с 1 июля.
Покинули больницы в связи с выздоровлением 3 488 человек, на 3% больше по сравнению с 1 июля. Вывили же 3 285 новых случаев COVID-19. Скончался 51 пациент, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ были госпитализированы 1148 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 30 июня.
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