 

В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом

02.07.2022, 11:00, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировали с COVID 1112 человек, что на 3,1% меньше по сравнению с 1 июля.

Покинули больницы в связи с выздоровлением 3 488 человек, на 3% больше по сравнению с 1 июля. Вывили же 3 285 новых случаев COVID-19. Скончался 51 пациент, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 1148 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 30 июня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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