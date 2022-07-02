В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировали с COVID 1112 человек, что на 3,1% меньше по сравнению с 1 июля.

Покинули больницы в связи с выздоровлением 3 488 человек, на 3% больше по сравнению с 1 июля. Вывили же 3 285 новых случаев COVID-19. Скончался 51 пациент, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 1148 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 30 июня.

—