 

В Польше испугались атаки на Сувалкинском выступе

02.07.2022, 11:00, Новости дня
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Польский генерал Станислав Козея считает, что следующей целью РФ будет не Молдавия или Эстония, а якобы знаменитый Сувалкинский выступ, который соединяет Калининград с Россией.

«Думаю, после саммита НАТО мы сможем чувствовать себя в большей безопасности. Но состояние европейской безопасности, и безопасности Польши в частности, зависит от исхода войны на Украине», – сообщил в эфире радио ZET бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Козей.

Он считает, что Польше пока не угрожает опасность вторжения, а победа Украины или РФ в конфликте не просматривается. В качестве наиболее вероятного сценария Козей допустил заморозку конфликта, передает «Ридус».

Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград через территорию ЕС и настаивают на снятии запрета. В тот же день стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Ранее в США предупредили об угрозе начала войны РФ с ЕС из-за блокады Калининграда. Российский эксперт отметил, что в Берлине не хотят войны с Россией, поэтому Германия выразила Литве недовольство. В четверг зампред СБ РФ Дмитрий Медведев сообщил о готовности России ответить на блокировку транзита в Калининград.

Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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