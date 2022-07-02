 

Давшей под зад предателю Галкину Пугачевой подыскали нового мужа: Нужно принимать решение

02.07.2022, 10:51, Разное
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Тут же пошли слухи, будто артистка решила отказаться от мужа, которого в России иначе как предателем не называют. По мнению многих россиян, юморист поступил отвратительно, убежав в Израиль сразу после начала спецоперации. Но больше всего народ возмущает, что Максим Галкин не стесняется ругать и насмехаться над тем, что происходит на родине.

Давшей под зад предателю Галкину Пугачевой уже даже и нового мужа подыскали. По словам скандального блогера Лены Миро, с особым нетерпением возвращения Примадонны ожидает Николай Басков, мол, он уже и ручки потирает – ждет не дождется, когда сможет занять место друга.

Однако, по словам Лены Миро, вряд ли дождется. “Алла – вот те на! – в Юрмалу полетела, куда и муж в скором времени с гастролью подтянется”, – пишет блогер. Как отметила журналистка, очевидно, что Пугачева разводиться с Галкиным не собирается.

Да и по поводу ее возвращения в Россию сомнения имеются, ведь до сентября осталось два месяца. Напомним, именно к началу осени Алла Пугачева обещала прилететь на родину, чтобы дети могли пойти в школу. “Нужно принимать решение: ты – или с мужем туда-сюда, или с детьми – в родную школу”, – пишет Лена Миро. Кстати, блогер считает, что вероятность возвращения Примадонны не превышает 30 процентов.



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