 

“Нет табуированных тем”: развратница Асмус обсуждает с 8-летней дочерью свой интим

02.07.2022, 10:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам артистки, она старается выстроить с дочерью доверительные и близкие отношения – таких ей не хватало с собственной мамой. Звезда заявила, что для нее важно быть ребенку другом и сохранять дистанцию, показывать, кто в доме родитель.

Как оказалось, между ними нет запретных тем, Кристина Асмус даже обсуждает с девочкой свой интим, по крайней мере то, что касается женской репродуктивной системы. “У нас нет табуированных тем. Дочь спрашивает у меня, что такое тампоны и что такое месячные”, – цитирует актрису StarHit.

Также Кристина Асмус призналась: она гордится, что Настя ходит вся в синяках и ссадинах. Дело в том, что девочка обожает гулять с друзьями во дворе – бегать, прыгать, играть. Артистка радуется, что малышка не сидит в телефоне, а познает жизнь.

При этом актриса часто сама участвует в детских играх. По словам Асмус, ей нравится бегать вместе с ребятами, а не сидеть не лавочке, как многие мамы. Правда, звезда “Текста” жалеет, что ей часто не хватает времени на общение с дочкой из-за гастролей и съемок.

Напомним, Кристина Асмус не боится показываться в разных ипостасях. Громкую известность актриса получила после выхода фильма “Текст”, в котором разделась догола и изобразила страстный секс с героем Ивана Янковского. После этого многие считают звезду развратницей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06.22 / “Не развод, а оптимизация брака”: с 1 июня вступает в силу новая редакция Семейного кодекса

22.02.22 / Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили пол второго ребенка

10.10.21 / Как цвет одежды влияет на нас: энергетика трендовых оттенков осени и что под какое настроение носить (советы геммолога)

21.12.21 / Шапка с помпоном удешевит любой образ: 5 модных ошибок, которые женщины совершают зимой

05.06.21 / Верность и женственность или элегантность и соблазнительность: какие чувства и эмоции способны передавать цвета нашей одежды

26.09.20 / Навального пригласили преподавать на химический факультет Массачусетского технологического института

26.02.22 / Вместо победы – оккупация?

01.01.22 / Правительство: сдача биометрии будет исключительно добровольной

21.03.21 / Нападение Байдена на Россию, годовщина Крымской весны, демонтаж камеры фиксации нарушений ПДД на Рублёвке и русский борщ в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

07.08.20 / Звезда “Дневника памяти” Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка: фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика