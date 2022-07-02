Великое будущее или скорый крах — Deutsche Wirtschafts Nachrichten о судьбе Европы

У Евросоюза много сторонников и критиков, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Одни считают его успешным проектом, который ждёт великое будущее, другие — «бюрократическим монстром», которого ожидает скорый крах. Есть опасения, что ЕС будет размолот между крупными мировыми центрами силы: Россией, Китаем и США. Большую угрозу для единства союза представляют и внутренние проблемы, в частности провальная политика Брюсселя в сфере безопасности и энергетики, считает обозреватель немецкого издания Мориц Эндерс.



AP

Евросоюз, а точнее ряд организаций, благодаря которым он возник, существуют уже 71 год, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Для многих ЕС — это образец успешного европейского проекта, который ждёт великое будущее, ведь во имя объединения были устранены торговые барьеры и пошлины, предоставлено больше прав гражданам и трудящимся, а также введена свобода передвижения. А благодаря тесному сотрудничеству стран — членов союза в Европе всегда удавалось поддерживать мир.

Другие же относятся к ЕС критически и считают, что, возможно, пробил уже последний час его существования. По их мнению, Евросоюз — это «бюрократический монстр», который лишает государства суверенитета и управляется недемократическими институтами, цель которых заключается в перераспределении благ, главным образом, с Запада на Восток и Юг.

Но главный вопрос: «Как будет ЕС развиваться в будущем?» Экономист и эксперт по Евросоюзу Питер Беккер считает, что крах объединения возможен только в далёкой перспективе и в целом рассматривает его как успешный проект. Но всё же он выступает против поспешного расширения ЕС и призывает к тщательному отбору кандидатов на вступление. К примеру, по его мнению, Турция необходимым критериям не соответствует, а странам Балканского региона и юго-восточной части Европы придётся преодолеть длинный и утомительный путь к членству, который может занять десятилетия.

В отличие же от Беккера обозреватель DWN Мориц Эндерс считает, что ЕС уже сейчас находится в большой опасности. Он прогнозирует, что союз будет размолот между крупными мировыми центрами силы: Россией, Китаем и США. Большую угрозу, по его мнению, представляют и геополитические планы Великобритании, но самая большая опасность исходит не от внешних игроков, а изнутри. Под этим он подразумевает провальную политику Брюсселя в сфере безопасности и энергетики. Будущее финансирование ЕС также не гарантировано, ведь его главному донору, а именно Германии, грозит масштабная деиндустриализация. Страна может лишиться 6 миллионов рабочих мест, а если это произойдёт, Евросоюз потеряет свою «дойную корову» и поддерживать единение станет невозможным.