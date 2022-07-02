 

Планы Лондона вернуть госслужащих в офисы напоролись на дефицит рабочих столов

02.07.2022, 10:20, Разное
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Большинство министерств британского правительства испытывает явную нехватку оборудованных рабочих мест: как удалось установить Sky News, в большинстве лондонских ведомств штатных сотрудников вдвое, а то и в несколько раз больше, чем рабочих столов. Как отмечается в материале на сайте канала, такое положение дел явно помешает властям вернуть чиновников обратно в офис с «удалёнки».


AP

Хотя ещё в апреле член секретариата кабинета министров Великобритании Джейкоб Рис-Могг разослал коллегам по правительству письмо с призывом обеспечить как можно более оперативное возвращение сотрудников своих ведомств с «удалёнки» на рабочие места, британским министерствам, похоже, будет непросто этого добиться — ведь им просто негде сажать сотрудников, пишет Sky News. 

Как установили журналисты британского телеканала, британскому правительству явно не хватает рабочих столов. Так, в Министерстве международной торговли на 3151 человека в штате приходится лишь 708 столов — то есть ведомство может обеспечить рабочее пространство лишь для 22% своих сотрудников. Лондонский офис Министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании имеет 848 столов при 2707 сотрудниках — причём, хотя с 2018 года штат ведомства вырос почти втрое, дополнительных рабочих мест там было оборудовано лишь десять штук.  

Не намного лучше дела обстоят и в других министерствах: в Министерстве образования на 2243 госслужащих приходится лишь 1100 столов, а в Министерстве внутренних дел при штате в 4137 сотрудников имеется только 2012 столов, перечисляет обозреватель Sky News.  

Нехватку рабочей мебели испытывают также Министерство предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии, Министерство по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства и Министерство по делам Северной Ирландии, подчёркивает автор. При этом секретариат кабинета министров на запрос Sky News по поводу оснащённости рабочих мест ответил отказом, а несколько ведомств — включая Минобороны — вообще не стали на него отвечать. Журналистам канала удалось разыскать в правительстве Великобритании лишь два ведомства, где рабочих столов достаточно для всех сотрудников: ими стали Министерство иностранных дел (3500 столов на 3200 сотрудников) и Министерство труда и пенсий (2333 стола при штате в 2158 работников). 

Вместе с тем, несмотря на очевидный мебельный дефицит, британское правительство активно пытается сократить долю служащих, остающихся на «удалёнке», говорится в материале Sky News. По информации канала, заместитель премьер-министра Доминик Рааб, который также возглавляет Министерство юстиции, лично проверяет данные с электронных пропусков своих подчинённынх, чтобы знать, кто из них появляется в офисе. Как заявил Sky один из сотрудников Минюста, начальнику «уж точно хорошо бы было заняться чем-нибудь более полезным». 

Ещё один госслужащий в беседе с корреспондентом канала признался, что из-за нехватки оборудованных рабочих мест его коллегам ещё до пандемии разрешали работать в офисе не более трёх дней в неделю. А другой источник Sky среди правительственных работников раскритиковал начальство, заявив, что «необдуманные попытки заставить сотрудников вернуться в офис на полный день, притом что такой режим часто оказывается менее продуктивным — вещь весьма глупая, тем более что в большинстве случаев в офисах всё равно не хватает места». 

Согласно свежим данным о посещаемости, опубликованным два дня назад правительством, на прошлой неделе на рабочих местах присутствовали не более четверти сотрудников МВД и МИД, отмечается в материале Sky News. Тем не менее официальный представитель правительства, комментируя ситуацию, заявил в интервью каналу, что число сотрудников, приходящих в офис, значительно выросло. Чиновник подтвердил, что «гибридный» режим работы в министерствах начали осваивать до начала пандемии, подчеркнув, что большинство ведомств устанавливает численность оборудованных рабочих мест, исходя из предположения, что не все сотрудники будут присутствовать в офисе ежедневно. 



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