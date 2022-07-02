Юлия Меньшова опубликовала кадры празднования серебряной свадьбы

52-летняя Юлия Меньшова отметила 25-летие своего счастливого брака с Игорем Гординым. Серебряную свадьбу телеведущая и актриса отметила «без пафоса», показав в Сети кадры празднования.

Актриса, продюсер, режиссер и лауреат национальной телепремии «ТЭФИ», как лучшая телеведущая, Юлия Меньшова с Игорем Гординым прожила вместе четверть века. Впервые они сошлись в 1996 году, после чего расстались. Однако с 2008 года телезвезда и заслуженный артист Российской Федерации живут вместе в счастливом браке, воспитывая двоих детей. В следующем году дочери Таисии уже исполнится 20 лет, сыну Андрею уже почти 25.

Недавно Юлия Меньшова и Игорь Гордин отпраздновали свою серебряную свадьбу, решив проводить мероприятие без излишнего лоска. Причина скромности праздник крылась не только в желании избежать пафосности, но и в занятости супругов. Юлия Владимировна в этот день как раз работала во ВГИКе, принимая экзамен. Поэтому муж приехал прямо в институт кинематографии и на глазах у студентов поздравил любимую женщину.

Как прокомментировала ситуацию сама Меньшова, обстоятельства были далеки от романтики, но ее супруг смог сделать праздник. Главное, что все было очень по-настоящему и без наигранности. Фолловеры страницы звезды присоединились к поздравлениям селебрити, пожелав ей и ее избраннику здоровья и еще долгих лет вместе.

Источник: 7days.ru