 

Сергей Зверев раскрыл тех, благодаря кому стал популярным

02.07.2022, 10:05, Разное
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Недавно в сети Интернет распространилась информация о том, что находящаяся в Израиле Алла Пугачёва и известный стилист, певец и шоумен Сергей Зверев прекратили общение. Шоумен, в свою очередь, в одном из недавних интервью говорил о Пугачёвой с уважением и теплотой.
Знакомство Примадонны и тогда ещё парикмахера Сергея Зверева состоялось в девяностых годах. Певица помогла Звереву начать музыкальную карьеру. Как говорил сам артист, благодаря Пугачёвой и Киркорову он и стал музыкальной суперзвездой. Первой и самой известной песней Зверева по сей день является «Алла».

Сейчас артист занят благотворительностью и увлечён политикой. Ранее он уже пробовал баллотироваться в Государственную думу. Певица Алла Борисовна Пугачёва и её муж, юморист Максим Галкин вместе с детьми находятся в Израиле. После начала спецоперации артистка не высказывалась. Однако Галкин уже успел оскорбить не только простых россиян, но и режиссёра Никиту Михалкова, и бабушку-героиню, вышедшую со знаменем Победы в руках к украинским националистам.

Источник: www.starhit.ru



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