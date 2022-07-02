 

Финн сжёг свою гостиницу из-за отсутствия российских туристов

02.07.2022, 9:57, Разное
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В финском городе Лаппеэнранта 50-летний Пикка Тимо сжёг принадлежащие ему отель и три гостевых дома, содержание которых стало нерентабельным из-за ограничений на въезд для российских туристов.

Как заявил Тимо, это был семейный бизнес, основанный ещё его отцом в 1991 году. Бизнесмен назвал политику правительства «неразумной» и пожаловался на то, что она довела его до банкротства.

– Гостиницу и гостевые домики строили своими руками мой отец и дед, но теперь мне просто не на что их содержать. Лучше я сожгу всё, чем мои здания заберёт за долги банк, – сказал он журналистам TV1000 перед тем, как осуществить поджог.

Оператор телеканала впоследствии заснял полыхающие здания и пожарных, которые спасли из огня восьмерых постояльцев. Когда полиция поинтересовалась у съёмочной группы, почему никто из них не помешал отельеру, те ответили, что постеснялись нарушать его личные границы.

По данным центрального статистического ведомства Финляндии, до 2019 года туристы из России ежегодно тратили в стране более трёх миллиардов евро. После начала пандемии COVID-19 закрылись тысячи ресторанов и магазинов, около 4 миллионов финнов потеряли работу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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