С каким маникюром ехать в отпуск: несколько идей самого модного пляжного нейл-арта для лета 2022 на любую длину ногтей

Яркие идеи на любую длину ногтей, подходящие для поездки на море и походов на пляж. Лето 2022 диктует интересные яркие решения в моде и маникюр не становится исключением. Отпуск и отдых на море всегда ассоциируются с яркими красками, представляем вашему вниманию идеи летнего отпускного маникюра.

Глянцевый оранжевый

Какой цвет больше ассоциируется с теплом и солнцем? Конечно, оранжевый! Не упускайте возможность оформить свои ноготки в таком цвете.

Малиновый

Малиновый оттенок имеет выраженную холодную тональность, но в летнюю жару это может оказаться весьма кстати.

Пальмовый принт

Для пляжного отдыха пальмы как нельзя кстати. Такой принт отлично смотрится как в цветном исполнении, так в четном цвете.

Морские мотивы и цитрусы

Принт хвоста русалки, морские звезды или морские коньки – что может больше ассоциироваться с летней жарой и отдыхом на берегу моря? Только свежие цитрусы!

Растительно-цветочный принт

Для любительниц более сдержанного маникюра подойдут насыщенные цветочные принты в синей или черно-зеленой гамме. В принципе, такой дизайн достаточно универсален и годится не только для пляжного отдыха.

Искрящийся шиммер

Мягкий блеск шиммера придает ноготкам волшебный вид. Особенно здорово шиммер выглядит на глубоких оттенках синего или ногтях, оформленных в технике градиент.

Объемные цветы и крупные стразы

Все то, что мы не позволяем себе в обычное время, становится возможным в отпуске. Крупные стразы или непрактичные объемные элементы декора – все доступно для отпускного маникюра.

Нестандартный цвет

Отпуск – время, когда можно поэкспериментировать с цветом и цветовыми решениями. Вы никак не ограничены и можете смело использовать самые яркие оттенки.

Летний маникюр – всегда эксперимент и полет фантазии. Попробуйте применить любую из представленных идей для своего отпускного маникюра.