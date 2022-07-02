Стало известно о применении бесшумного миномета «Галл» против украинских диверсантов

Спецназ ВС РФ в ходе спецоперации применяет бесшумные минометы «Галл» против украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил информированный источник.

«Спецназ ВС РФ применяет в Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», – рассказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, «данные минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп».

Отмечается, что российский миномет по показателям значительно превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы.

Миномет 2Б25 «Галл» разработан в ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Он имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Бесшумный, беспламенный и бездымный миномет был разработан в интересах подразделений специального назначения.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

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