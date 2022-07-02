Мнение: Почему Литва лишилась тормозов в отношении Калининграда

Берлин недоволен блокадой, которую Вильнюс организовал Калининграду. По данным немецких СМИ, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы Литва изменила позицию в данном вопросе. При этом, как считают эксперты, власти литовской республики склонны к тому, чтобы не прислушаться к коллегам из Берлина по целому ряду причин. О каких именно причинах идет речь и как к этому относиться России?

Правительство Германии возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград, Берлин настаивает на снятии запрета, сообщает Spiegel. По информации интернет-издания, «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из РФ в Россию, это разрешено», – говорится в материале журнала.

Такое мнение отчасти совпадает с позицией брюссельской бюрократии. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сперва заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, а лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заверил, что санкционные директивы будут пересмотрены. В ответ губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.

В конце июня агентство Reuters сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что в новый пакет санкций ЕС против РФ могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград. Кроме того, по данным издания Politico, Шольц призвал Литву и ЕС снять ограничения на транзит, однако сделал это в более мягкой форме, чем сообщают источники Spiegel.

Между тем эксперты полагают, что несмотря на позицию Брюсселя и Берлина, Вильнюс по-прежнему готов продолжить эскалацию кризиса. Это обусловлено в том числе экономическими причинами. Так, Литве выгодно выставлять себя жертвой и под шум прессы требовать от США и других союзников по НАТО размещения на территории республики дополнительных военных континентов, потому что их обслуживание приносит в бюджет Литвы нелишние деньги.

Что же касается серьезных военно-политических рисков, то о них в Вильнюсе не думают.

«Литва ведет себя так, как будто лишилась тормозов. Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят. Поэтому из Германии их одернули, заметив, что дальше идти не следует»,

– сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ, политолог Вадим Трухачев.

При этом он отметил, что «мы наблюдаем все-таки публикацию в прессе, а не какие-то публичные действия руководства ФРГ». «Публично официальный Берлин не может себе позволить таких демаршей. Любое публичное слово против Литвы в этой ситуации будет означать поддержку России. Но ответ на вопрос, почему Германия выразила недовольство, довольно прост: в Берлине не хотят войны с Россией», – подчеркнул собеседник.

Трухачев также высказал предположение, сходное с тем, что ранее сделал политолог Владимир Корнилов: российский гарнизон мог быть выведен с черноморского острова Змеиный в обмен на возобновление свободного транзита в Калининград. Собеседник допустил, что такой размен мог быть предметом обсуждения российского руководства с канцлером Олафом Шольцем или с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Причем Литву тоже поставили в известность, но все это происходило непублично, – полагает Трухачев. – Потом решили сообщить всему миру об этом через Spiegel. Сама же Литва не смогла об этом объявить из-за того, что она – самая русофобская страна в Европе».

«Литва ведет себя логично для своей внешней политики. Со стороны ее действия кажутся безумием, но для литовских политиков есть очень простая логика – они стараются выставить себя жертвами российской агрессии, жертвами своей принципиальной внешней политики, основанной на ценностях», – сказал газете ВЗГЛЯД калининградский политолог Александр Носович.

«Литва считает, что ее позиции внутри НАТО и Евросоюза может улучшить нарратив моральной правоты, морального превосходства над своими союзниками по западным блокам. Хотя сама Литва, по объективным показателям, никакой роли в мировой политике не играет и играть не может. Это маленькая страна, у которой абсолютно нет ресурсов для того, чтобы проводить активную внешнюю политику», – полагает собеседник.

«Литовское руководство уверено, что за отсутствием армии, ядерного оружия и серьезной экономики, главным ресурсом страны является моральная правота. Они занимают самую несгибаемую, радикальную линию по всем внешнеполитическим вопросам, даже если это им вредит. Ключевые вопросы здесь – отношения с Россией и Белоруссией. И чем больше Литва в результате страдает от своей политики – тем он лучше смотрится в глазах Брюсселя и Вашингтона. Так считают в Вильнюсе», – рассказал эксперт.

«Поэтому если в Берлине и Брюсселе говорят, что ЕС должен вернуть транзит – то Литва еще упорнее будет декларировать обратное. Из Вашингтона Литву совершенно однозначно не одернут, им выгодно, чтобы их сателлиты в Восточной Европе вели себя именно так – русофобски, увеличивая пропасть между Западом и Россией», – считает Носович.

«Западная Европа в лице Брюсселя и Берлина с высокой долей вероятности тоже не одернет Литву. В Европе не принято критически высказываться против своих новых союзников – стран Восточной Европы и, прежде всего, стран Балтии. Даже если они и будут договариваться с Вильнюсом, это будет происходить тайно, кулуарно», – добавил он.

«В любом случае часть транзита в Калининград будет поставляться морем. Даже если Литва вернет железнодорожное сообщение в полном объеме, из соображений безопасности нам стоит полагаться на свои силы. Если они один раз смогли наплевать на отношения между Россией и ЕС, то смогут это сделать и второй. Да и с экономической точки зрения перевозки по морю оказываются выгоднее», – сказал политолог.

«И отношения между нами также будут деградировать.

Если Литва добьется своего в части транзита, тогда ее отключат от сети БРЭЛЛ. Если и этого будет недостаточно, тогда вместо экономического давления начнется политическое», – допускает Носович. Он напомнил о внесенном в Госдуму законопроекте о непризнании законным выхода Литвы из состава СССР. «В нынешней ситуации, я считаю, этот законопроект не нужно списывать со счетов. Несмотря на то, что это лишь инициатива одного депутата, в контексте того, что происходит с Литвой и вообще того, что сейчас происходит на постсоветском пространстве, – этот законопроект может быть принят Госдумой», – считает политолог.

«Вместе с тем, отдельного внимания заслуживает вопрос пересмотра границ Литовской республики. Эти границы ей устанавливал Советский Союз, а современная Литва не признает себя в границах Литовской ССР, в которых она сегодня существует. Это открывает путь к очень интересным юридическим коллизиям», – заметил Носович.

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Олаф Шольц

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