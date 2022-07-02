 

Рогозин подтвердил планы по запуску всех ракет «Протон» по договоренности с Казахстаном

02.07.2022, 9:35, Новости дня
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Россия запустит все имеющиеся у нее ракеты «Протон» с космодрома Байконур. Однако соглашение с Казахстаном истекает в 2025 году, в связи с этим после 2024 года могут потребоваться дополнительные переговоры, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы «Протоны» планируем интенсивно эксплуатировать до тех пор, пока они не закончатся. Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать… Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять все», – передает его слова РИА «Новости».

Рогозин отметил, что у Центра Хруничева сейчас есть задел по ракетам «Протон». Это касается, например, систем управления или двигателей. Глава госкорпорации подчеркнул, что выбрасывать его отрасль «просто не имеет права».

Он добавил, что заказчики пусков привыкли к «Протонам» и аппараты адаптированы к этим ракетам. Кроме того, под эти ракеты на Байконуре есть действующая, находящаяся в нормальном состоянии стартовая площадка.

«Конечно (пуски после 2024 года – прим. ВЗГЛЯД), это потребует определенных договоренностей по возможности отдельных решений по пускам «Протонов» при соблюдении максимальных гарантий экологической безопасности», – отметил Рогозин.

Эксплуатация ракет «Протон», работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине — по договоренности с Казахстаном завершится в 2025 году, им на смену придет «Ангара-А5» с двигателями на паре кислород-керосин. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко ранее уточнял, что Россия может запустить до этого времени еще 14 «Протонов».

Напомним, Рогозин ранее заявлял о переломной ситуации на космодроме Байконур, где нужно строить новые стартовые площадки.

«На Байконуре ситуация такая, переломная. Мы когда входили в договор аренды 25 лет назад, там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Он пояснил, что среди оставшихся стартов – два для ракет «Протон», которые должны быть выведены из эксплуатации после 2024 года, и один для ракет «Союз», построенный еще в 1961 году и используемый в том числе и по пилотируемой программе. Расчетный ресурс этой площадки составлял 25 пусков, но уже выполнено более 400, отметил гендиректор госкорпорации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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