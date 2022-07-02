 

“Взбучка пойдет на пользу”: чем обернулся скандал с бывшим на свадьбе Бритни Спирс

02.07.2022, 9:25, Разное
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Свадьба американской звезды не обошлась без скандала, который устроил бывший муж Бритни Спирс – Александр Джейсон. Несмотря на то, что брак с ним у певицы продлился всего 55 часов, мужчина посчитал возможным ворваться в дом к экс-супруге с камерой и кричать, что он бывший муж, который хочет сорвать свадьбу. К счастью, все обошлось, и полиции удалось утихомирить разбушевавшегося мужчину.

Когда страсти улеглись, странное поведение Александра Джейсона специально для “Дни.ру” прокомментировала психолог Наталья Денисенко. Она подчеркнула: бывший муж Бритни отлично понимал, что за мероприятием следят десятки СМИ и решил устроить очередной хайп. Свадьба звезды оказалась очень удобным событием для того, чтобы сразу везде засветиться.

Что касается самой 40-летней невесты, то и ей этот скандал вряд ли сильно повредил, а может, даже обернулся для нее чем-то хорошим.

“Бритни держала себя в руках и точно получила хорошие рейтинги к своей персоне, и я убеждена, такая взбучка влюбленных пойдет на пользу!” – считает психолог.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что пережившая выкидыш Бритни Спирс теперь делит с мужем особняк за 11 миллионов долларов – поклонники опасаются, что звезда может стать жертвой альфонса.



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