 

Врач Шеляков рассказал о лечебных свойствах собак

02.07.2022, 8:43, Разное
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Михаил Шеляков, ветврач высшей категории, в своём новом интервью пояснил о лечебных свойствах собак, а именно о том, как именно четвероногие друзья помогают формировать правильный сердечный ритм своим хозяевам.
Чем же обусловлено такой эффект на сердечный ритм? Всё просто. С давних пор присутствие дома собаки означало, что охота окончена, а значит всё спокойно. Благодаря такой генетической памяти животное даёт успокоительный эффект. Что касается пожилых людей, ежедневные прогулки с питомцами оказывают хорошее влияние не только на сердечный ритм, а и на здоровье и душевное состояние в целом.

Также, по словам ветеринарного врача, собаки оказывают положительное влияние и на детей. Взаимодействие с питомцем даёт возможность ребёнку осваивать жизненные навыки. Так один из видов терапии, которая называется канистерапия, помогает в реабилитации детям с задержкой развития и всевозможными формами неврологических заболеваний, например, с такими как детский церебральный паралич. Животные, используемые в такой терапии, специальную обучены и чутко реагирует на действия, оказываемые со стороны человека, что, в свою очередь, даёт возможность ребятишкам осваивать жизненные навыки. Коммуникация маленького ребёнка и животного происходит на равных, соответственно, и взаимосвязь гораздо ближе, чем со взрослым воспитателем.

Источник: ura.news



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