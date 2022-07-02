Таинственное существо из озера утащило под воду трех гусей

Загадочное животное поселилось в британском озере и оно настолько крупное, что легко утаскивает гусей под воду. Огромная щука? Выдра? Родственник Несси? Местные жители в растерянности.

На территории национального парка Лейк-Дистрикт (Озёрный край) в графстве Камбрия, на северо-западе Англии, находится озеро Алсуотер, площадью почти 9 км². Это довольно крупное озеро со средней глубиной в 25 метров.

Оно очень живописное, чрезвычайно популярно среди туристов и в нем водится много рыбы, но с недавних пор в нем поселилось нечто, питающееся гусями!

Главным очевидцем этого феномена стал 61-летний Уэйн Оуэнс, на глазах которого в разные дни загадочное существо утащило под воду трех гусей.

Впервые это случилось в начале июня 2022 года и в тот день Оуэнс как обычно работал на пароходе, как вдруг увидел, что довольно крупный гусь беспомощно машет крыльями по воде, словно нечто схватило его снизу. На глазах мужчины гусь вскоре скрылся под водой и на поверхность так и не всплыл.

На следующий день Оуэнс и шкипер стояли на борту судна, когда оба своими глазами видели как еще двух гусей, одного за другим, нечто утащило под воду точно таким же образом, что видел Оуэнс накануне. По словам шкипера, он работает на озере уже 36 лет и никогда ранее не видел тут ничего подобного.

Что касается Оуэнса, то увиденные инциденты настолько травмировали психику мужчины, что с того дня он отказывается заходить в воду озера.

Он также написал в соцсетях о том, что видел и предупредил других людей, чтобы они были осторожны.

– Некоторые люди думают, что я сумасшедший, но я ничего не выигрываю от этого. Я просто хочу, чтобы люди держались подальше от воды со своими детьми и маленькими собаками, – говорит Оуэнс.

Также Оуэнс призвал местных чиновников вывесить какой-нибудь предупреждающий знак относительно “монстра”, скрывающегося в озере. Однако, его призыв к действию остался без внимания, местные власти лишь опубликовали заявление, в котором говорится следующее:

“Мы знаем о предполагаемых инцидентах с участием гусей в Алсуотере, но наша команда озерных рейнджеров патрулировала район в выходные и ничего необычного не увидела”.

Местные жители и пользователи Интернета предполагают, что Оуэнс мог видеть огромную щуку, сома-гиганта, агрессивную выдру или даже крокодила, которого мог выбросить в озеро какой-нибудь шутник или заводчик рептилий. Однако до сих пор истинная природа этого “чудовища” остается неизвестной.