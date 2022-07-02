На Западе предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС

«Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене, информирует американское издание The Hill.

«Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному», – приводит мнение автора статьи РИА «Новости».

В материале подчеркивается, что значительная часть западных стран нацелена на сдерживание и не стремится ускорить глобальное развитие. Кроме того, западные лидеры пытаются заставить страны Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.

Автор заметил, что уже сейчас Россия и Китай выразили заинтересованность в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление. «Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции 6 млрд человек и половине мировой экономики», – заключил автор.

Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия.

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