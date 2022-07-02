В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян в России

В европейском регионе, в том числе в России, риск появления оспы обезьян высок из-за вспышки в нескольких новых странах, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам Вуйнович, ВОЗ рекомендует всем странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев заражения, а также отслеживания контактов. Она подчеркивает, что такие меры необходимы, чтобы контролировать вспышку и предотвратить ее дальнейшее распространение

За последнее время в 51 стране мира выявили более 5,1 тыс. случаев оспы обезьян, пути его распространения не до конца понятны.

Ранее первый случай заражения вирусом оспы обезьян подтвердили в Турции.

Между тем в ВОЗ заявили, что сейчас ситуация со вспышкой оспы обезьян в мире не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

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