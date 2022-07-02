Астролог рассказал о прогнозе для России до 2037 года

Астрология не является официальной наукой. До сих пор остается загадочным факт, как планеты и звезды возможно оказывают определенное воздействие на людей или на события. Однако астрологи уверенны, что в этом нет ничего оккультного. Любые события на земле, по их мнению, можно рассчитать и даже предсказать.

Что же говорят о политических событиях движения небесных светил, астролог Юрий Стрельцов.

Когда завершится так называемая спецоперация Z

О том, что в Украине грядут серьезные перемены, по словам астролога, стало заметно еще в 2014 году.

– Тогда планета Уран шла по знаку Тельца. Поскольку Телец — это Украина, а Уран — планета революционных перемен, которая управляет Водолеем, сопоставить факты было не сложно, — сообщает эксперт.

Согласно политическому гороскопу, каждая страна, в зависимости от национального характера, территорий и общепринятых с точки зрения астрологии черт, имеет свой знак зодиака. Знаком зодиака Украины является Телец, а России — Водолей.

– Таким образом можно было предположить, что в Украине произойдет что-то серьезное с участием России. Изначально, я думал, что следует ожидать очередной Майдан — любимое развлечение украинцев, — говорит Юрий Стрельцов.

По прогнозам астролога, военная спецоперация в Украине продлится до осени-зимы 2022 года. В Ростовской области ситуация останется стабильной. К осени донской край окончательно и бесповоротно перестанет быть приграничной территорией.

– Осенью военный конфликт сильно отодвинется от наших мест. Полагаю, что до Днепра, — считает астролог.

Собеседник заостряет внимание на на том, что сейчас идет глобальный передел мира. И это, по его словам, вселяет уверенность в будущем России.

Самоочищение

По его прогнозам, в 2022–2023 годах Россия еще будет испытывать на себе очевидное давление Европы и США.

– Но в конце 2023 года это давление закончится, хотя по инерции, санкции еще будут существовать. К тому времени все уже поймут, что прежняя Россия, какой она была при Горбачеве и Ельцине, больше не существует. А есть другая Россия — сильная, уверенная и могучая стран, — заявляет астролог.

Именно тогда, по его мнению, санкции против России начнут постепенно снимать. А в странах ЕС наступит крайне пренеприятная ситуация.

Собеседник отмечает, что в начале каждой серьезной военной кампании России, в стране неизбежно происходило самоочищение.

– И сегодня с мозгов людей должна сойти грязная пена. Однако недобрая часть людей, которая осталась на постах еще со времен Ельцина, пока пережидает. Они считают, что немного отсидятся сейчас, и скоро все вернется в прежнюю колею. Но возврата к прежней жизни уже не будет. Из года в год мы начнем чувствовать, как снижается роль Европы и Америки. И если кто-то еще надеется на свою кубышку с евро и долларами — не тешьте себя иллюзиями. В ближайшее время они превратятся в обычную бумагу, — также как и большинство ура-патриотов уверен Юрий Стрельников.

Астрология о коронавирусе

Спикер отмечает, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний. Но никаких новых волн, самоизоляции и строгих ограничений в России, астрологи больше не видят. Знаки астрологии показывают, что критичной ситуация была лишь до конца 2020-го года.

– Планетарные влияния, которые характеризовали пандемию, в ярком проявлении были заметны с 8 января 2020 года. Завершились они в декабре 2020 года, — уверен Юрий Стрельцов.

Русский Нострадамус

Собеседник рассказывает, что еще в царской России был генерал Валентин Мошков, которого звали «русским Нострадамусом». Он описал теорию о «четырех веках» в истории каждого государства, в том числе и России. По его прогнозам, новый век в России начинается каждый 12-й год очередного столетия. В 1992 году в нашей стране наступил «железный век». Он характеризуются распадом, потерями и обнищанием. А через сто лет, в 2012 году, на смену «железному» пришел «золотой век».

– С наступлением „золотого века“ у государства открываются хорошие перспективы, — констатирует Стрельников.

По его словам, «золотой век» характеризуется поддержкой правителя народом и «приращением территорий». Но первая четверть нового века будет не из легких, как всегда при переходном периоде.

– И действительно, с 2012 года мы наблюдаем укрупнение России. В 2014 году к нам вернулся Крым. Сейчас идет речь об Абхазии, Осетии. Похоже, что российская империя начинает восстанавливаться в своих прежних границах, наращивая утраченную силу и влияние, — считает Юрий Стрельцов.

Астролог прогнозирует, что окончательно переход в «золотой век» завершится к 2037 году, но к тому времени его прогноз уже вряд ли вспомнят.