 

Госдума разработает правовую основу для функционирования даркнета

02.07.2022, 7:32, Разное
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Комитет Государственной думы по печати, связи и информационной политике начал работать над правовой основой для функционирования российского сегмента даркнета.

Депутаты намерены «зарегулировать» эту часть сети, чтобы гарантировать соблюдение в ней прав россиян.

Как отмечается в черновике законопроекта, информационно-телекоммуникационная сеть «Даркнет» представляет собой виртуальную площадку для видов деятельности с высокими рисками. Зачастую эксплуатирующие её лица и организации сталкиваются с криминальной активностью.

В связи с вышеизложенным предлагается ввести к даркнету более жёсткие требования, чем к остальной сети – так, нелегальные торговые площадки должны будут предоставить Минюсту и МВД данные о своих бенефициарах, а ресурсам с посещаемостью выше 500 человек в сутки придётся регистрироваться в Роскомнадзоре в качестве СМИ.

Юридических и физических лиц, ведущих в даркнете торговлю запрещёнными веществами, обяжут получить соответствующие лицензии, доказать чистоту происхождения продукции и впредь отпускать её только контрагентам, имеющим право на подобные сделки – например, медицинским учреждениям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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