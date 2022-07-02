Орбан сменил тон по вопросу Украины и антироссийских санкций

Виктор Орбан в минувшую пятницу значительно менее жёстко, чем обычно высказался по санкциям ЕС против Москвы и Украине, передаёт Bloomberg. По данным агентства, венгерский лидер заявил, что Будапешт больше не будет выступать против экономических мер Брюсселя в отношении России, если те не затронут энергетический сектор, а также отметил, что его правительство будет оказывать поддержку Киеву как «обороняющейся» стороне.



AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по всей видимости, решил несколько «смягчить тон» в отношении политики Евросоюза на украинском направлении — но при этом не стал отказываться от «скандального» проекта по расширению АЭС «Пакш» при участии России, пишет Bloomberg.

Как пишет сайт агентства, господин Орбан в своём еженедельном радио-интервью в пятницу объявил, что Венгрия больше не будет препятствовать введению Евросоюзом новых санкций против Москвы, если они не коснутся важнейших аспектов энергетической политики. По словам Орбана, хотя Будапешт продолжит выступать против ограничений на импорт газа, он не может всё время «идти против течения» по вопросам, не касающимся энергетики, поскольку такое поведение будет «неуместным» в ЕС, который стоит на «сотрудничестве, преданности и взаимном доверии».

По информации Bloomberg, в том же выступлении Орбан значительно лояльнее, чем раньше высказался в адрес Украины, отметив, что Венгрия вместе со своими союзниками будет поддерживать Киев, поскольку он выступает «обороняющейся» стороной, а РФ инициировала свою спецоперацию «без повода».

Венгрия под управлением нынешнего премьера остаётся «одним из самых близких союзников России» внутри Евросоюза, а господин Орбан ранее неоднократно конфликтовал с украинским президентом Владимиром Зеленским, отмечает корреспондент Bloomberg. Как напоминает журналист, лидеру Венгрии также удавалось в прошлом добиваться смягчения санкций, принимаемых Брюсселем в отношении Москвы. Вместе с тем, Брюссель в ответ на «шаги назад в плане верховенства закона» со стороны Орбана грозился лишить страну финансовой поддержки, сохраняя таким образом своё влияние на Будапешт, пишет автор.

«Неоднозначную» позицию Венгрии по отношению к РФ отдельно подчёркивает тот факт, что страна до сих пор не отказалась от проекта строительства дополнительных энергоблоков на АЭС «Пакш» в сотрудничестве с «Росатомом», говорится в материале Bloomberg. Ранее в венгерском МИДе заявляли, что строительные работы в рамках проекта могут начаться уже в сентябре, когда будут оформлены все необходимые документы, пишет агентство.