Маловато будет – слухи о грядущих прибавках к зарплате не убедили британских учителей отказаться от забастовки

Несмотря на заявления британских СМИ о планах правительства Великобритании поднять зарплаты учителям больше, чем планировалось ранее, два главных учительских профсоюза Великобритании так и не оставили планы к осени провести среди своих членов голосование по вопросу забастовки, пишет The Guardian. По информации издания, педагоги считают, что даже более щедрые прибавки всё равно «съест» инфляция — и призывают правительство вступить с ними в диалог напрямую.



AP

Профсоюзы учителей Великобритании предупредили власти страны, что не будут отказывать от планов провести масштабную забастовку в Англии — даже несмотря на сообщения СМИ о том, что Казначейство Соединённого королевства рассматривает возможность повысить педагогам зарплаты ещё больше, чем планировалось ранее, пишет The Guardian.

Как напоминает обозреватель издания, в минувшем декабре министр образования Великобритании Надхим Захави сообщил Комиссии по делам школьных учителей (STRB), которая консультирует правительство по вопросам зарплат преподавательского состава школ, что планирует в 2022 году повысить зарплаты опытных учителей на 3%, а в 2023-м — дополнительно на 2%, также пообещав ещё более высокие прибавки для начинающих педагогов. Повысить оклады учителям правительство собиралось в рамках исполнения предвыборной программы консерваторов, один из пунктов которой предполагал доведение нижнего порога зарплат педагогов до 30 тыс. фунтов в год.

Между тем, из-за быстрого роста повседневных расходов в стране предложения министра быстро потеряли актуальность, и в прошлом месяце два главных учительских профсоюза Великобритании — Национальный образовательный союз (NEU) и NASUWT — пригрозили к осени поставить на голосование вопрос о проведении забастовки, разъясняет журналист The Guardian.

По некоторым данным, STRB сочла предложение министра о прибавке в размере 3% для опытных учителей слишком скромным, порекомендовав ему повысить её до 5%. Позднее британская пресса сообщила, что господин Захави в итоге подал в Казначейство Великобритании формальный запрос об увеличении прибавок до 5% для опытных учителей, и до 9% для педагогов, имеющих менее пяти лет стажа, пишет The Guardian. Впрочем, в министерстве образования эти сообщения в последствии опровергали, назвав их «домыслами», говорится в материале издания.

Генеральный секретарь NEU Мэри Баустед оценила вести о пятипроцентном повышении зарплат положительно, однако выразила опасения в связи с тем, что даже такая прибавка из-за высокой инфляции может в конечном счёте превратиться в сокращение. «Если нам не поступит гораздо более щедрое предложение, мы будем планировать голосование по вопросу забастовки к осени, к октябрю. Но мы этого делать не хотим, — цитирует Баустед The Guardian. — Просим Надхима Захави вступить с нами в переговоры напрямую, мы к этому готовы, и время на это есть». Она также предупредила, что статистика по поступлениям на курсы подготовке учителей свидетельствует о том, что в ряде регионов сложилась «просто чудовищная» нехватка школьного персонала, из-за которой заменять учителей, уходящих из профессии из-за низких окладов и большой нагрузки, становится всё тяжелее.

В свою очередь, генсек профсоюза NASUWT Патрик Роуч заявил, что инициатива министерства образования «и близко» не соответствует ожиданиям педагогов, обвинив правительство в том, что оно отказывается говорить с представителями профессии. «Всё ухудшающийся кризис стоимости жизни вкупе с продолжающимся 12 лет сокращением учительских зарплат в реальном выражении требуют от властей реальной готовности уже к сентябрю восстановить уровень зарплат учителей», — пояснил Роуч.

По оценке независимого британского Института фискальных исследований, зарплаты опытных учителей в реальном выражении в период с 2007 по 2021 год сократились на 4-5%, тогда как оклады их начинающих коллег упали за эти годы на 8%, отмечается в материале The Guardian. Эксперты института также предупредили, что уже утверждённые бюджеты школ скорее всего не потянут пятипроцентную прибавку к окладам учителей, если не получат финансовую поддержку от правительства.