 

В Подмосковье загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

02.07.2022, 6:46, Новости дня
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В Московской области на территории ресторанно-гостиничного комплекса в Раменском начался пожар, эвакуированы десятки людей, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Королева, дом 27а, поступило в 19.24 мск, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит открытое горение на кровле. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек», – добавили в МЧС.

Ранее в Москве произошел пожар на территории НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов. Источник сообщал, что возгорание могло произойти в результате поджога.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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