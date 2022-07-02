В Подмосковье загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

В Московской области на территории ресторанно-гостиничного комплекса в Раменском начался пожар, эвакуированы десятки людей, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Королева, дом 27а, поступило в 19.24 мск, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит открытое горение на кровле. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек», – добавили в МЧС.

Ранее в Москве произошел пожар на территории НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов. Источник сообщал, что возгорание могло произойти в результате поджога.

—