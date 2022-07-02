 

Россияне скупают жилье в Таиланде

02.07.2022, 6:37, Разное
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Граждане России обратили свое внимание на Таиланд и начали активно скупать жилье на Пхукете, крупнейшем острове в стране и популярном туристическом направлении. Только за первый квартал, по официальной статистике, было приобретено 74 лота в местных жилых комплексах. Для сравнения, за весь прошлый год было совершено всего 54 сделки.

При этом реальных сделок может быть гораздо больше. Статистика учитывает лишь покупателей, которые уже оформили переход права собственности. Данные по тем, кто внес первый платеж и начал выплату за жилье, не собираются.

По количеству сделок россияне впервые смогли обогнать покупателей из Китая. Активность последних ограничивают строгие правила, введенные китайским правительством. Во-первых, наложены лимиты на зарубежные переводы средств, во-вторых, по возвращении из Таиланда всех граждан Китая ожидает 21-дневный карантин.

Таиланд – одно из немногих направлений, открытых для россиян. А цены здесь значительно ниже, чем в Дубае, где, впрочем, покупатели из России также скупают много жилья. И если раньше до 90% недвижимости в Таиланде приобреталось с инвестиционной целью, то сейчас половина жилья покупается для личного проживания.

Таиланд не ввел ограничения для россиян на перевод средств. Поэтому SWIFT-переводы через банки, которые не попали под санкции, работают. Некоторые покупатели просто привозят наличные или пользуются криптовалютой.



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