Мнение: “Ельцин-Центр” получал деньги от Фонда Эберта
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"Ельцин-Центр" получал деньги от Фонда Эберта
Екатеринбургский Ельцин Центр, который получил деньги от скандального фонда имени Фридриха Эберта (Германия), провел экскурсии для учеников организации за 9 800 рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. Фонд Фридриха Эберта считается спонсором школы ямальца Николая Десятниченко, подозревавшегося в оправдании национализма.
«Представители Ельцин Центра приняли у фонда деньги за проведение экскурсии. За 9 800 рублей за презентацию коллекции музея», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на документ (есть в распоряжении URA.RU). Он отметил, что договор, из-за которого разгорелся скандал, был подписан в конце 2021 года.
Кроме этого, по словам инсайдера, часть соглашений между Ельцин Центром и фондом засекретили и не придают огласке. Общая сумма средств, переданных в музей от фонда, предположительно составила более 300 тысяч рублей.
Эти деньги связывали с фестивалем, который был посвящен локальным медиа и включал участников-иноагентов. Однако официальные представители музея опровергали свою причастность к проведению мероприятия. По их словам, коммерческие организации могут проводить на площадках Ельцин Центра собственные мероприятия.
Источник сообщил, что в 2017 году фонд спонсировал научные работы школьника Николая Десятниченко, который выразил сочувствие немцам, умершим во время Великой Отечественной войны. Слова школьника вызвали резонанс в СМИ.
URA.RU обратилось в пресс-службу Ельцин Центра. Там ответили, что не комментируют слухи. Агентство направило запрос в фонд Фридриха Эберта, ответа на момент публикации не поступало.
Скандал с выступлением Николая Десятниченко произошел, когда школьник высказал мнение, что многие немецкие солдаты не хотели воевать в Великую Отечественную войну, и назвал их «невинно погибшими». Представители фонда Фридриха Эберта заявляли, что не имеют никакого отношения к выступлению подростка.
https://m.ura.news/news/1052566200 – цинк
Никто ведь и не догадывался, что они связаны.
Ельцин-Центр должен быть закрыт на территории России. Закрытие "Гоголь-Центра", арест Мау, бегство Чубайса за границу, отставка Юмашева "по состоянию здоровья" и т.д. и т.п. дает основания полагать, что нынче это уже не столь невероятно, как до начала СВО. Окончательный разрыв с Западом тянет за собой и разрыв с 90-ми на внутриэлитном уровне.
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Источник: Colonel Cassad
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