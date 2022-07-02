В Чебоксарах открылся форум городов трудовой доблести

В Чувашии, в рамках Всероссийского форума городов трудовой доблести, состоялось открытие мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей». На церемонии зажгли Вечный огонь частицами пламени с Могилы Неизвестного солдата в Москве.

По словам начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам, ответственного секретаря Российского организационного комитета «Победа» Сергея Новикова, города, удостоенные высокого звания «Город трудовой доблести», должны становиться родоначальниками и разработчиками основных смысловых концепций не только регионального, но и федерального уровня, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что мероприятие станет отличной площадкой для обмена опытом между различными регионами. «Надеюсь, что форум позволит решить все ключевые вопросы, наметить точки соприкосновения и станет регулярным», – подчеркнул он.

Глава Чувашии Олег Николаев назвал символичным, что форум проходит на площадке одного из цехов Чебоксарского электроаппаратного завода, который внес существенный вклад в то, чтобы столица республики получила почетное звание «Город трудовой доблести».

В Козловском районе, в рамках Всероссийского форума городов трудовой доблести, состоялось открытие мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей». Это первый в РФ уникальный мемориал такого масштаба, посвященный трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Вечный огонь у мемориала «Строителям безмолвных рубежей» зажгли курсанты Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Александра Васильевича Кочетова. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата для зажжения у мемориала передана накануне, ее доставили автопробегом через города трудовой доблести к открытию мемориала.

По словам постпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, «открытие мемориала в рамках Всероссийского форума городов трудовой доблести – это важное событие для округа. 14 городов ПФО удостоены этого почетного звания. Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарим за Победу. Военный и трудовой подвиг поколения победителей в годы Великой Отечественной войны – фундаментальная основа патриотизма каждого из нас».

Олег Николаев, открывая мемориал, заявил: «Для нас это квинтэссенция большой разнонаправленной работы и некий портал, который будет погружать в события тех времен. Мы планируем развить территорию, в том числе музейным комплексом. Это позволит вести содержательную воспитательную патриотическую работу».

В рамках форума также запланирована работа сессий по направлениям на площадке Чебоксарского электроаппаратного завода. Во второй день форума ожидаются открытые встречи работающей молодежи городов трудовой доблести «Молодежный хакатон на Волге» с презентацией лучших практик, посещением предприятий, в том числе основанных в годы войны, панельная сессия, презентация лучших патриотических практик регионов «Растим патриотов» и посещение палаточного патриотического лагеря.

Форум проходит при поддержке Совета Федерации, Госдумы России, федеральных органов исполнительной власти (Минпромторга России, Минпросвещения России, Минкультуры России, Федерального агентства по делам молодежи), общественных организаций (Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Общественная палата Российской Федерации, Российский союз молодежи, Союз женщин РФ и другие).

Первый форум городов трудовой доблести состоялся в 2021 году в Нижнем Новгороде. Его основная цель – сохранить память о том, как ковалась Победа в тылу, и не допустить переписывания исторических фактов об общем подвиге народа.

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