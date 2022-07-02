В Хургаде акула откусила туристке руку и ногу

На египетском курорте Хургада акула откусила туристке руку и ногу, сообщили в генеральном консульстве России.

«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России», – приводит слова источника в дипмиссии РИА «Новости».

Позже источник сообщил, что женщина скончалась от ранений.

Пострадавшая – жительница Австрии. В связи с инцидентом на три дня с пятницы запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.

Напомним, в августе 2018 года акула в Египте убила туриста из Чехии. Еще одно нападение белых акул на туристов произошло на пляжах Хургады годом ранее.

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