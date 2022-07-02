Мнение: СЕГОДНЯ – СТРИМ!!

Наступил июль, наступила пятница – и у меня на канале в Ютуб сегодня СТРИМ! Тема будет любопытная – “Русские люди как инноваторы”. Дело ведь в том, что дикости, начатые в феврале, ввергли россиян, помимо прочего, в абсолютно новый мир: без валюты, без Европы, без американских фильмов и кинотеатров, без западных брендов и вообще, по большому счету – без Запада. Власти на полном серьезе говорят о “переориентации на Восток”, о переходе “на юань” и о том, что теперь у РФ родным “папой” будут не США, а вовсе даже Китай.

Насколько в России готовы воспринимать Китай в качестве “папы” (ну или как минимум Старшего Брата), учиться есть палочками и разбирать иероглифы? Когда россияне привыкнут, что “Солнце встает на Востоке”, и они теперь – не более чем не самая крупная провинция Великого Китая, с соответствующим усмирением амбиций? Вопросы, на мой взгляд, весьма и весьма интересные, особенно учитывая, что подавляющая часть населения РФ стара, инертна, преисполнена невероятного снобизма именно в отношении Востока (считая там всех “чурками”, а себя – представителями Цивилизации), и, главное – ни к каким значимым переменам не готова, более того – боится их пуще огня, поскольку молится на “стабильность”. А какая это стабильность, если вчера главным ориентиром был доллар, а сегодня – юань, и всё это сопровождается бешеным ростом цен с параллельным исчезновением товаров?

В общем, в соответствии с китайским проклятием, россиянам опять предстоит жить “во время перемен”, уже прямо сейчас – и это несмотря на то, что именно перемен они не переносят и в частности поэтому 22 года держат одного и того же странного малозаметного человечка у власти. Об этом и поговорим. Мой канал – https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw

Велкам!