 

Не целовалась до свадьбы и знала, что выходит замуж раз и навсегда: как Гурцкая нашла единственную любовь

02.07.2022, 5:13, Разное
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С будущим супругом Диана Гурцкая познакомилась благодаря Ирине Хакамаде. Именно она озадачила бизнесмена Петра Кучеренко просьбой: придумать проект с участием молодой певицы. С этого момента жизнь предпринимателя и артистки повернулась в другое русло, только вот поняли они это не сразу…

Главным в отношениях двух пока еще не любящих сердец стал брат и продюсер Дианы Роберт. По большей части исполнительница и предприниматель общались через него, к тому же, какое-то время они совершенно не испытывали друг к другу интереса. Все изменилось, когда Гурцкая пригласила Кучеренко на пышный праздник по случаю своего дня рождения. Он пришел на застолье с дамой, она – с кавалером, но это обстоятельно не помешало зарождению первых чувств.

Петр взгляну на Диану по-новому, когда она, исполняя просьбу гостей, чувственно запела на грузинском языке. Именно в тот момент мужчина почувствовал, как между ним и именинницей промелькнула искорка. Кучеренко решил узнать необычную девушку получше и был поражен, насколько интересным, начитанным и внутренне чистым человеком она оказалась. Гурцкая тоже почувствовала притяжение, но боялась в этом признаться. Даже самой себе.

Они часами общались по телефону, обсуждая все на свете, оба с нетерпением ждали встреч и тосковали друг без друга. Несмотря на душевную близость, Диана боялась даже помыслить о любви и долгое время представляла Петра только как друга семьи. В какой-то момент бизнесмен понял, что пора переходить к решительным действиям, и сделал возлюбленной предложение. Гурцкая мечтала ответить согласием, но не решилась. Она испугалась, что мужчина мог принять решение поспешно.

Впрочем, сколько бы Диана ни рассказывала Петру о трудностях жизни с незрячим человеком, он не сдавался. В 2005 году они стали мужем и женой. Свадьба получилась пышной и по-настоящему красивой, но “Горько” на ней никто не кричал. Гурцкая воспитывалась по строгим традициям Грузии, к тому же, до бракосочетания они с возлюбленным еще не целовались.

Выходя замуж за любимого мужчину, артистка точно знала, что это раз и навсегда. Нельзя сказать, что семейная жизнь супругов была и остается безоблачной, однако им удается успешно преодолевать все ссоры и недопонимая. Гурцкая и Кучеренко по-прежнему счастливы в браке и вместе воспитывают сына. 15-летний Константин – единственный ребенок в семье и главная гордость своих родителей.



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