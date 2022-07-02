Мнение: Турнир претендентов 2022

Внезапно о шахматах.

Ян Непомнящий уверенно "жарит" турнир претендентов на матч на первенство мира по шахматам.

За 2 тура до конца соревнования его отрыв от преследователей составляет 2 очка. То есть в оставшихся двух партиях достаточно набрать половинку очка, чтобы гарантировать себе 2-й матч на первенство мира подряд. И это еще в том случае, если американский или китайский конкуренты смогут выиграть обе партии, чтобы настигнуть Яна.

Несмотря на тяжелое поражение в прошлом матче с Карлсеном, Ян смог пересобраться и демонстрирует очень эффектный результат в столь сложном соревновании. Иронично, что Гари Каспаров считал шансы Яна на победу низкими, а фаворитом считал иранца Фиризджу, но получилось так, что Ян лидер, а молодой иранский талант играющий за Францию идет на последнем месте.

Есть еще один нюанс. Чемпион мира Карлсен раздумывает над тем, играть матч или не играть, потому что "ему скучно". Интересно ему было бы все с теми же Фирузджей, но тот не оправдал авансов. Соответственно, не исключена вероятность, что Карслен может отказаться от матча и титул чемпиона мира разыграют между собой Ян и тот, кто займет 2-е место в турнире претендентов.

В любом случае, Яну удачно завершить турнир. 2 выигранных турнира претендентов подряд это сильно.

PS. Ежедневные трансляции и обзоры партий турнира претендентов как обычно можно смотреть на канале гроссмейстера Сергея Шипова https://www.youtube.com/user/Crestbook/videos Трансляции смотрю урывками, а вот обзоры каждый вечер.

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