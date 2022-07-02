СМИ: Вратаря сборной России по хоккею задержали за уклонение от армии

Голкипер сборной РФ по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге, сообщают СМИ.

По данным Telegram-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии, передает ТАСС.

Спортсмен в прошлом сезоне в российской КХЛ успеть сыграть 48 матчей за московский ЦСКА, его команда одержала 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина, став лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).

В мае 2022 года 25-летний Федотов подписал контракт на один год с клубом «Филадельфия». В составе сборной РФ голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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