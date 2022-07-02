Позицию ЕС по транзиту в Калининград в Литве сочли поражением

В Литве позиция ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград воспринимается «как поражение», информирует немецкое издание Der Spiegel.

Как отмечает издание, с помощью этого решения Еврокомиссия «позволяет Литве отступить, сохранив лицо», при этом в Вильнюсе этот шаг «воспринимают как поражение», передает РИА «Новости».

«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», – сообщил изданию неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Помимо этого, уже сейчас имеются прогнозы, что последствия спора ощутит на себе в основном сама Литва, говорится в статье. «Похоже, РФ удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию», – утверждает литовский политолог Довиле Якнюнайте.

При этом, как указывает издание, последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся очевидными. Так, в этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 млн евро, а две из 9 тыс. сотрудников компании должны быть уволены.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград через территорию ЕС и настаивают на снятии запрета. В тот же день стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против РФ могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград. Ранее в США предупредили об угрозе начала войны РФ с ЕС из-за блокады Калининграда.

Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.

В понедельник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у РФ Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры РФ на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям. В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД РФ и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.

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