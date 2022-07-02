 

Пушилин обсудил с Кириенко ситуацию в угольной отрасли

02.07.2022, 3:55, Новости дня
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что обсудил с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства ДНР Виталием Хоценко ситуацию в угольной отрасли.

«На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что, несмотря на боевые действия и блокаду, отрасль выстояла. По его словам, республика обеспечена необходимым объемом угля. «Черное золото поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. Отрасль имеет серьезный потенциал для экспорта», – указал Пушилин.

Как сообщил глава республики, речь также шла о механизмах предоставления определенным категориям населения угля для бытовых нужд. «У угольной отрасли Донбасса по-прежнему значительные перспективы, и для ее развития со стороны государства будут созданы все условия», – резюмировал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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