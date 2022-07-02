Мнение: Теперь – во все дыры!

Новый закончик подоспел: правительство озаботилось трудовыми отношениями. Кажется на первый взгляд – да ну, рутина, скука! Но нет – в период СВО-лочной кампании о скуке всем надо забыть – будет с каждым днем всё интереснее. Цитирую по ФБ:

“В Госдуму внесен правительством законопроект № 155680-8 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации”.

Далее цитирую комментаторов: “Законопроект допускает введение специальных мер в сфере экономики. Они включают изменение правового регулирования трудовых отношений, в том числе работу во внеурочное время, по ночам, в выходные и праздничные дни, и меняет порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. При этом юрлица будут не вправе отказаться от предложения государства, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности”.

Просто планка сдвигается, и чрезвычайщина становится, по сути, законодательно закрепленной нормой нашей повседневной жизни (операции за пределами территории РФ, если вы вдруг забыли, у нас официально ведутся уже около семи лет, с момента ввода войск в Сирию, и совершенно неизвестно, когда и как будут прекращены). И может быть применена по мере необходимости и практически в любой момент к почти любому физическому или юридическому лицу”.

В общем, если коротко – правительство разрешает забивать любой толщины болт на Трудовой Кодекс с его и без того не особо соблюдаемыми “правами трудящихся”. Население понятно, встретит всё очередными криками восторга, ведь задача убить как можно больше украинцев является гражданским долгом любого россиянина, собственно, ради этого россияне и появились на свет.

Теперь просто должок начнут взыскивать интенсивнее. И днем, и ночью. Построили государство без обратной связи – нет смысла удивляться, что управленческие ЛГБТ-практики в садомазоформе станут повседневной обыденностью. А как иначе? Всё для фронта, всё для победы.