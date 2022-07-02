DM – высказывания бывшего владельца «Формулы-1» про Украину взбудоражили британцев

Экс-владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун вновь оказался в центре скандала после своих заявлений в эфире утренней телепередачи Good Morning Britain, где началось обсуждение ситуации на Украине. В частности, он назвал российского лидера Владимира Путина «разумным человеком» и выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский не приложил достаточно усилий для того, чтобы избежать эскалации конфликта и начать диалог с Россией. Эти высказывания вызвали дискуссии среди британской общественности, пишет Daily Mail.



AP

Основатель и бывший владелец гоночной серии «Формула-1» Берни Экклстоун вновь оказался в центре дискуссий после неоднозначных заявлений в эфире популярной утренней телепередачи Good Morning Britain, куда его пригласили для обсуждения расизма и других актуальных на сегодняшний день проблем. Причём 91-летний Экклстоун уже не первый раз выступает в защиту российского президента Владимира Путина, а также шокирует британскую публику другими заявлениями, пишет Daily Mail.

Изначально его пригласили в эфир, чтобы обсудить проблему расизма в рядах гонщиков «Формулы-1» после скандала вокруг Нельсона Пике, который позволил себе «расистские высказывания» в отношении Льюиса Хэмилтона, поясняется в статье. Экклстоун выступил в защиту Пике и заявил, что очень давно знает бразильского гонщика и уверен, что тот просто погорячился и не имел в виду что-то плохое, тем более что английский для него не является родным языком.

Кроме того, Пике принёс Хэмилтону свои извинения, поэтому этот инцидент можно считать исчерпанным, подчеркнул Экклстоун. Что касается правил поведения в спортивных кругах в целом, то там сложно устанавливать правила относительно того, что люди могут или не могут говорить, даже если это кому-то не нравится, отметил он.

После слов Экклстоуна о том, что у него нет определённого мнения на этот счёт, ведущие утреннего телешоу решили перейти к обсуждению его отношений с российским президентом Владимиром Путиным, предположив, что своё мнение про Путина у него наверняка имеется. В ответ Экклстоун признал, что готов по-прежнему «принять вместо него пулю», как он заявил когда-то ещё в 2019 году — потому что считает российского лидера «первоклассным человеком», который всегда делает то, что считает правильным для России.

Отвечая на обвинения ведущих в том, что именно «действия Владимира Путина» привели к гибели мирных жителей и российских военнослужащих на Украине, экс-владелец «Формулы-1» выразил мнение, что это было непреднамеренно и Путин не хотел доводить дело до военного конфликта. По его словам, это президент Украины Владимир Зеленский должен был приложить со своей стороны больше усилий, чтобы предотвратить этот кризис, пишет Daily Mail.

«Я думаю, если бы всё это было сделано должным образом — я имею в виду другого человека на Украине… Я так понимаю, он был комиком, и мне кажется, что он, похоже, хочет продолжить эту профессию… Я полагаю, что если бы он задумался о ситуации, то определённо приложил бы достаточно усилий, чтобы поговорить с Путиным, который является разумным человеком — и наверняка выслушал бы его и, вероятно, что-то предпринял бы в связи с этим», — заявил Экклстоун.

По его мнению, Путин совершенно не хотел дальнейшей экскалации, сообщает Daily Mail. И если бы Украина хотела выйти из ситуации должным образом, чтобы избежать вооружённых столкновений, она вполне могла бы это сделать, подчеркнул Экклстоун. Отвечая на комментарии ведущих, что Путин в любой момент мог бы легко остановить спецоперацию, он выразил мнение, что Зеленский мог бы сделать это гораздо проще, если бы начал диалог. «Может быть, лучшее, что он мог сделать, — это поговорить с Путиным», — подчеркнул Экклстоун.

Он также напомнил, что американцы, которые обвиняют во всём Путина, сами постоянно проводит операции в других странах, которые не имеют к Америке никакого отношения: «Им нравится война, потому что они продают много оружия, так что для них это хорошо», — заявил он.

Комментируя решение руководства «Формулы-1» убрать из графика соревнований Гран-при РФ и отстранить российских гонщиков, Экклстоун ответил, что сейчас у него нет полномочий что-то предпринимать по этому поводу. Однако он считает неправильным мешать российским спортсменам, в том числе и гонщикам, заниматься своими видами спорта из-за санкций против Москвы: «Они изначально не имели к этому никакого отношения. Они не должны быть наказаны», — заявил он.

Эти высказывания взбудоражили британскую общественность, которая обсуждает недавние сообщения с Украины о новых «российских ударах» по различным объектам, говорится в статье. В то же время экс-глава «Формулы-1» считается давним поклонником российского лидера и раньше их нередко видели вместе на спортивных мероприятиях, пишет Daily Mail.

Ранее Экклстоун также шокировал публику заявлениями о том, что Путин, по его мнению, должен управлять Европой и что Крым был присоединён для того, чтобы «снова объединить Россию», напоминает автор. Даже на следующий день после начала российской спецоперации на Украине в феврале этого года Экклстоун охарактеризовал Путина как «благородного человека», который «сделал именно то, что, как он говорил, и планирует сделать», говорится в статье.