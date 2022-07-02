Bankier – польский эксперт рассказал о «главной ошибке» саммита НАТО

Решение о строительстве постоянной базы НАТО в Польше так и не было принято — это главная ошибка саммита НАТО в Мадриде, уверен директор Польского института международных дел Славомир Дембский. По его мнению, такой шаг стал бы ясным сигналом в адрес Москвы: Основополагающий акт РФ — НАТО похоронен навсегда, а страны Центральной и Восточной Европы отныне равноправные члены альянса, а не «предмет какого-то торга», пишет Bankier.



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Безусловно, саммит НАТО в Мадриде стал прорывом в плане согласия о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, потому что перспектива включения этих стран теперь реальна. «Это результат дебатов, которые более серьёзно начались в 2014 году, когда в обеих странах задумывались на тему того, как повысить свою безопасность по отношению к России. Однако только после очередного конфликта РФ и Украины было определено, что вступление в НАТО — это именно то решение», — заявил в интервью Польскому агенству печати директор Польского института международных дел Славомир Дембский. «В этом плане многое изменилось, и поэтому уровень безопасности Польши резко улучшился», — добавил он.

Одновременно эксперт выразил мнение, что в контексте размещения новых войск на восточном фланге НАТО об успехе говорить не приходится. Несмотря на то что альянс сделал шаг в правильном направлении, это недостаточный ответ на «российскую спецоперацию». По его словам, это «упущенная возможность». Он также обращает внимание на то, что размещение бригады НАТО в каждой из стран Прибалтики свидетельствует об отходе от стратегии «силы прикрытия» в пользу реальной защиты территории, о постепенном переходе от философии сдерживания к обычной обороне. Однако он уверен, что это недостаточный шаг, ведь по крайней мере пока решение о строительстве постоянной базы на территории Польши так и не было принято. «Я считаю, что это необходимый элемент политического ответа на то, что совершила Россия», — подчёркивает Дембский.

В беседе он приводит пример таких баз, которые размещены на территории Германии и других стран Западной Европы, и на сегодняшний день это они имеют ключевое значение. Он убеждён, что это своего рода сигнал в адрес Москвы, подтверждающий, что Основополагающий акт РФ — НАТО определённо похоронен, а страны Центральной и Восточной Европы отныне выступают равноправными членами альянса. «В противном случае РФ и далее будет убеждена в том, что наш регион может быть предметом какого-то торга», — предупреждает он.

Аналитик также убеждён в том, что на решение Вашингтона о том, чтобы не строить постоянную базу в Польше, повлияло сопротивление со стороны некоторых европейских союзников по НАТО. «Это случилось потому, что администрация президента Байдена считает сохранение единства среди союзников целью куда более важной, нежели создание правильной стратегической коммуникации в отношении России, потому что некоторые союзники не хотят постоянного присутствия. На мой взгляд, это ошибка, потому что эти союзники должны чётко слышать, что в интересах Соединённых Штатов лежит создание постоянных баз в Польше и Румынии», — сожалеет Дембский. И всё же он уверен, что «российская спецоперация» навсегда изменило отношение США к России.

Стратегию Москвы, заключающуюся в том, чтобы «переждать» и тем самым вынудить Запад к уступкам, он считает ошибочной. По его мнению, РФ исходит из того, что Запад не готов к тому уровню боли, который вызывает снижение уровня жизни граждан. «<…> Россияне к этому невосприимчивы, а Запад — нет. По правде говоря, это отчаянная и очень рискованная стратегия», — предупреждает эксперт. Он уверен, что чем больше времени пройдёт, тем лучше западные государства будут подготовлены к отказу от российского сырья и противодействию росту цен.

В беседе он рассказывает, что из его личных наблюдений в США царит убеждение о том, что конфликт с Россией имеет долгосрочный характер. «И даже если эта война на Украине как-то будет остановлена, РФ в одночасье не станет миролюбивым государством. Это значит, по моему мнению, что большая часть санкций будет сохранена — особенно технологических, которые ограничивают возможности восстановления военного потенциала России», — подытоживает он.